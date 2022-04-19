Во ВНИИ ГОЧС предупредили о возможном подтоплении трёх сибирских городов
«Повышение среднесуточных температур воздуха, выпадение осадков, интенсивное снеготаяние и высокий уровень залегания грунтовых вод может привести к подтоплению пониженных участков местности на юге Сибирского федерального округа — в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае, — в том числе с подтоплениями пониженных территорий городов Бердск, Новосибирск и Иркутск», — сказано в сообщении института.
Кроме того, на этой неделе прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий на территории Краснодарского края.
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