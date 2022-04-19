Синоптики предупредили о похолодании до -17 °С в ЯНАО
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Об этом сообщает URA.RU.
Во вторник, 19 апреля, ожидается +5 °С в дневное время, но местами температура понизится до -10 °С, ночью — до -16 °С.
В среду порывы ветра могут достигать 20 м/с. Местами похолодает до -12...-17 °С.
В четверг в отдельных районах возможна метель, порывы ветра до 22 м/с. Днём -6...-11 С, ночью до — -17 °С.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за пожаров.