Синоптики предупредили о похолодании до -17 °С в ЯНАО

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о похолодании до -17 °С в ЯНАО
  • Gettyimages.ru
  • © Micael Malmberg / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU.

Во вторник, 19 апреля, ожидается +5 °С в дневное время, но местами температура понизится до -10 °С, ночью — до -16 °С.

В среду порывы ветра могут достигать 20 м/с. Местами похолодает до -12...-17 °С.

В четверг в отдельных районах возможна метель, порывы ветра до 22 м/с. Днём -6...-11 ­С, ночью до — -17 °С.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за пожаров.

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