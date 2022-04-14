В Самаре наградили победителей студенческого фестиваля

В Самаре прошёл гала-концерт фестиваля «Самарская студенческая весна». Призёров наградил губернатор области Дмитрий Азаров.

Об этом пишет volga.news.

Фестиваль «Самарская студенческая весна» традиционно проводится в регионе с 1952 года.

В 2022 году в нём приняли участие 15 вузов, более 3 тыс. студентов. Жюри отсмотрело 244 номера, 80 из которых были удостоены званий лауреатов, а 92 стали дипломантами фестиваля.

Лучшие номера представят регион на XXX Всероссийском юбилейном фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая.

Ранее НСН сообщала, что музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесён на 2023 год.