В Москве и Подмосковье прогнозируют выпадение 25% месячной нормы осадков за два дня

В Москве и Подмосковье за 11 и 12 апреля выпадет примерно 25% месячной нормы осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Выпадет не менее 10 мм осадков за двое суток, а апрель — в целом не очень дождливый месяц», — цитирует Вильфанда телеканал «360».

По его словам, европейская часть России находится на восточной периферии циклона.

Он уточнил, что климатическая сумма осадков для апреля составляет 44 мм.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на текущей неделе ожидается потепление до +13 °С.

По сообщениям URA.RU, синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля.