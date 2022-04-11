Более 100 тысяч билетов купили по «Пушкинской карте» в Омской области

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В Омской области приобрели более 100 тыс. билетов по программе «Пушкинская карта».
Более 100 тысяч билетов купили по «Пушкинской карте» в Омской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Омская область входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа вместе с Новосибирской областью и Красноярским краем.

Жителям доступны более 70 заведений культуры. Чаще всего покупают билеты в Омский драмтеатр, Музыкальный театр и «Пятый театр». Среди музеев самыми популярными стали музей им. Врубеля, краеведческий музей и музей-заповедник «Старина Сибирская».

Акция «Пушкинская карта» действует в России с 1 сентября 2021 года.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».

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