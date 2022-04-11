Синоптик Позднякова рассказала о скором потеплении в столичном регионе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на текущей неделе ожидается потепление до +13 °С.

Во вторник, 12 апреля, будет облачно, дождливо, ночью температура воздуха составит +2...+4 °С, а днём — +10...+12 °С, рассказала она в беседе с «Известиями».

«Наиболее комфортная погода будет в четверг и пятницу, осадков не ожидается, а температура повысится до +11...+13 °С, ночная в пределах +2...+5 °С. Правда, в конце недели погода станет более дождливой, и за счёт этого будет ощущаться прохлада, в субботу и воскресенье температура воздуха составит +7...+12 °С», — подчеркнула она.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля.