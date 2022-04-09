Заповедник «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области получил новый статус

Заповедник «Кузнецкий Алатау» получил новый статус — он стал государственным природным биосферным заповедником, рассказали в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области.

Об этом сообщает kp.ru.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такое решение принято в связи с тем, что в 2021 году заповедник был включён ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов.

Как отметил губернатор Сергей Цивилёв, новый статус позволит заповеднику участвовать в международных проектах по развитию особо охраняемых территорий и изучению редких краснокнижных видов.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.