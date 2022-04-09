В Татарстане прокомментировали ситуацию с паводками

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов совместно с региональными Миндортрансом и МЧС держать паводковую ситуацию на постоянном контроле.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с паводками

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Подтопления есть в пригородных посёлках, в отдельных подъездах жилых домов, во дворах, на дорогах. Также это тротуары и подземные переходы. На многих реках в результате интенсивной прибавки воды лёд поднялся, и началось движение. Есть три случая подтопления низководных автомобильных мостов», — сказал Минниханов.

Он отметил, что важно обеспечить безопасность граждан в период паводка, усилить разъяснительную работу с населением, а также обеспечить всё необходимое для работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками.

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