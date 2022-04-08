В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с в начале недели

В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с в начале следующей недели. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В связи с прохождением южного циклона 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра, 15—20 м/с, порывы до 25 м/с», — отмечается в сообщении.

Жителей просят не приближаться к высоким деревьям, дорожным знакам и рекламным конструкциям.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.