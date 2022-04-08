В Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками

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В гидрометцентре Челябинской области сообщили, что в 2022 году уровень воды в реках региона при таянии льда будет ниже на 20—40%.
В Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками
  • © МЧС РФ

Об этом пишет URA.RU.

«Исходя из сложившейся к 10 марта 2022 года гидрометеорологической обстановки, при средних условиях весны предполагается, что максимальные уровни воды на реках Челябинской области окажутся около и ниже среднемноголетних значений на 20—40%. Месячная сумма осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества, а средняя температура апреля ожидается на 1—1,5 °C выше нормы», — сообщили в ЦГМС региона.

Однако, в случае интенсивного нарастания температуры воздуха при вскрытии рек местами возможны образования заторов и резких подъёмов уровней воды в реках, предупредили специалисты.

По сообщению телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства в феврале заявил, что МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоёмах.

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