Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца текущей недели.

В разговоре с «Известиями» она сообщила, что в выходные дни над городом будет преобладать атлантический циклон. По ночам временами возможен дождь, температура в это время будет +3...+5 °С.

«Днём местами возможен дождь, температура воздуха составит +8...+10 °С, но за счёт прояснений, возможно, даже выше... Уже на следующей неделе мы ожидаем, что от снега в столице не останется и следа», — добавила Позднякова.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.