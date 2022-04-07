Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца текущей недели.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В разговоре с «Известиями» она сообщила, что в выходные дни над городом будет преобладать атлантический циклон. По ночам временами возможен дождь, температура в это время будет +3...+5 °С.

«Днём местами возможен дождь, температура воздуха составит +8...+10 °С, но за счёт прояснений, возможно, даже выше... Уже на следующей неделе мы ожидаем, что от снега в столице не останется и следа», — добавила Позднякова.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.

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