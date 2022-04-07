На Кубани обещают потепление до +22 °С 7 апреля

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Синоптики Краснодарского гидрометцентра спрогнозировали в регионе переменную облачность и потепление в четверг, 7 апреля.
На Кубани обещают потепление до +22 °С 7 апреля
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В четверг в крае утром местами туман. Ветер восточный 4—9 м/с, местами порывы 15—17 м/с. Температура воздуха днём +17...+22 °С. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-2 °С.

На черноморском побережье без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 4—9 м/с, возможны порывы до 15—17 м/с. Температура воздуха +14...+19 °С.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.

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