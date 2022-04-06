В столичном лесопарке «Кусково» проведут реабилитацию прудов XVIII века

Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников сообщил, что в лесопарке «Кусково» приведут в порядок семь прудов XVIII века.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам Мельникова, специалисты планируют провести реабилитацию Малого, Большого и Малого Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов. Им вернут исторический внешний вид.

В ходе работ из прудов откачают воду, их очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.