В столичном лесопарке «Кусково» проведут реабилитацию прудов XVIII века

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников сообщил, что в лесопарке «Кусково» приведут в порядок семь прудов XVIII века.
В столичном лесопарке «Кусково» проведут реабилитацию прудов XVIII века
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам Мельникова, специалисты планируют провести реабилитацию Малого, Большого и Малого Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов. Им вернут исторический внешний вид.

В ходе работ из прудов откачают воду, их очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить