В столичном лесопарке «Кусково» проведут реабилитацию прудов XVIII века
- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По словам Мельникова, специалисты планируют провести реабилитацию Малого, Большого и Малого Радужных, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов. Им вернут исторический внешний вид.
В ходе работ из прудов откачают воду, их очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.