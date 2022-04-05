Выставка в честь 350-летия Петра I откроется 21 апреля в Воронеже

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Выставка, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 21 апреля в Воронеже.
Выставка в честь 350-летия Петра I откроется 21 апреля в Воронеже
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru.

В рамках проекта «Виват, Россия!» в музее имени Крамского представят около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

В числе авторов — свыше 40 мастеров из Москвы, Воронежа, Тамбова, Орла и Липецка, в том числе Зураб Церетели, Анатолий Любавин, Андрей Дубов, Александр Цигаль, Борис Бельский, Мария Переяславец, Владимир Пименов.

Выставка будет работать до 29 мая.

Ранее сообщалось, что Медный всадник станет логотипом 319-летия Петербурга.

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