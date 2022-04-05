В Челябинской области ожидается мокрый снег и гололёд

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег и гололёд.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на 6 апреля снегопады сохранятся, на дорогах образуется гололедица. Днём в среду местами мокрый снег сменится дождями. Такая погода сохранится и 7 апреля», — заявили в областном ЦГМС.

Ночные температуры составят 0...-6 °С, днём прогнозируется +3...+10 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.