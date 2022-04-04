В Казани установят мемориальную доску поэту Роберту Миннуллину

В Казани установят мемориальную доску народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает «Реальное время».

С предложением установить мемориальную доску «в целях увековечивания памяти» народного поэта Татарстана, лауреата государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая выступали Министерство культуры и Союз писателей республики.

Доску установят на фасаде дома, в котором поэт прожил 20 лет. Надпись на мемориальной доске будет на русском и татарском языках.

По сообщениям НТВ, в Москве установили мемориальную доску Герою Советского Союза полковнику Фёдору Акулишнину.