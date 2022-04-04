В Казани отложили проведение праздничных мероприятий
- РИА Новости
Об этом стало известно в ходе делового понедельника в исполкоме Казани, который провёл мэр города Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».
Так, из-за текущей ситуации местные власти приняли решение отложить на III квартал 2022 года такие мероприятия, как конкурс «Звёзды гостеприимства», «Ночной велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», уточняет пресс-служба мэрии.
Ранее НСН сообщала о переносе музыкального фестиваля Park Live в Москве на 2023 год.