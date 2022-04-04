В Казани отложили проведение праздничных мероприятий

В этом году в столице Татарстана отложат ряд крупных городских мероприятий.

Об этом стало известно в ходе делового понедельника в исполкоме Казани, который провёл мэр города Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».

Так, из-за текущей ситуации местные власти приняли решение отложить на III квартал 2022 года такие мероприятия, как конкурс «Звёзды гостеприимства», «Ночной велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», уточняет пресс-служба мэрии.

Ранее НСН сообщала о переносе музыкального фестиваля Park Live в Москве на 2023 год.