В Казани отложили проведение праздничных мероприятий

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В этом году в столице Татарстана отложат ряд крупных городских мероприятий.
В Казани отложили проведение праздничных мероприятий
  • РИА Новости

Об этом стало известно в ходе делового понедельника в исполкоме Казани, который провёл мэр города Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».

Так, из-за текущей ситуации местные власти приняли решение отложить на III квартал 2022 года такие мероприятия, как конкурс «Звёзды гостеприимства», «Ночной велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», уточняет пресс-служба мэрии.

Ранее НСН сообщала о переносе музыкального фестиваля Park Live в Москве на 2023 год.

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