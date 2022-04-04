Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду на Кубани 4 апреля

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По данным синоптиков краснодарского гидрометцентра, в регионе в понедельник, 4 апреля, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза.
Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду на Кубани 4 апреля
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Как сообщает «Юга.ру», в отдельных районах края в понедельник возможен сильный дождь, местами ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с, в отдельных районах — до 23—28 м/с.

Температура днём +8...+13 °С, в горах — около 0...+5 °С.

В ближайшие несколько дней на Кубани ожидаются дожди, температура воздуха +13...+18 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области с понедельника, 4 апреля, установится плюсовая температура.

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