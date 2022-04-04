В Свердловской области ожидается потепление до +15 °С в выходные
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днём ожидается до +8...+13 °С», — говорится на официальном сайте Гидрометцентра.
Со вторника по четверг днём в регионе — до +4 °С, ночью — до +4...+6 °С. Возможны мокрый снег и дождь, по утрам гололедица.
В пятницу и субботу воздух прогреется до +10 °С, в воскресенье, 10 апреля, — до +15 °С.
Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане ожидается сильный снег и гололедица в понедельник, 4 апреля.