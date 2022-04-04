Синоптики спрогнозировали потепление до +9 °С в ЯНАО

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что на Ямале во вторник, 5 апреля, впервые потеплеет до +9 °С. Однако в этот день в регионе ожидаются снег и дождь.

Об этом пишет URA.RU.

«В понедельник, 4 апреля, температура воздуха днём — местами до -10 °С, во вторник — местами до +9 °С. Осадки в виде снега и дождя небольшие, местами умеренные. В отдельных районах метель», — отметили синоптики.

Также ожидается, что в течение недели будет сохраняться облачность и сильный ветер порывами до 20 м/с.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане ожидается сильный снег и гололедица в понедельник, 4 апреля.