Глава Минкульта России выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Яковлевой
«Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания», — приводит Интерфакс заявление Любимовой.
По словам главы Минкульта, многогранный талант и яркая индивидуальность позволили Яковлевой стать одной из самых востребованных актрис России.
Ранее стало известно, что артистка Александра Яковлева скончалась. Как сообщил режиссёр Лебедев, она долгое время тяжело болела.
Актрису похоронят в Калининграде.