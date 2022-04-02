Глава Минкульта России выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Яковлевой

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой.

«Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания», — приводит Интерфакс заявление Любимовой.

По словам главы Минкульта, многогранный талант и яркая индивидуальность позволили Яковлевой стать одной из самых востребованных актрис России.

Ранее стало известно, что артистка Александра Яковлева скончалась. Как сообщил режиссёр Лебедев, она долгое время тяжело болела.

Актрису похоронят в Калининграде.