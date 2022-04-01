В выходные в ХМАО ожидается похолодание до -22 ˚С

В выходные в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание и сильный ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью по востоку порывы ветра 15—18 м/с. Температура ночью -9...-14 ˚С, днём -3...+2 ˚С», — говорится в прогнозе.

Ночью 2 апреля ожидается -10...-15 ˚С, местами до -20 ˚С, днём -2...+3 ˚С, а ночью 3 апреля -12...-17 ˚С, местами до -22 ˚С.

«Днём по западной половине округа осадки (дождь, мокрый снег), по восточной половине местами небольшие осадки (мокрый снег)», — добавили синоптики.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани ожидаются дождливые выходные с сильным ветром.