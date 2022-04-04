Международный конкурс артистов балета продлил приём заявок до 8 апреля

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Приём заявок на XIV Международный конкурс артистов балета продлили до 8 апреля 2022 года.
Международный конкурс артистов балета продлил приём заявок до 8 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Конкурсанты разделены на две группы: старшая (до 27 лет) и младшая (до 18 лет).

Общий призовой фонд составит более 42 млн рублей. Оценивать артистов будут ведущие деятели мирового балетного искусства.

Результаты отбора будут известны 20 апреля.

XIV Международный конкурс артистов балета посвящён 95-летию народного артиста СССР, хореографа Большого театра России Юрия Григоровича.

Ранее французский балетный педагог, хореограф, балетмейстер, звезда мирового балета Пьер Лакотт в беседе с «Известиями» рассказал, что готов перенести на российскую сцену свой балет «Красное и чёрное» по мотивам одноимённого романа Стендаля.

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