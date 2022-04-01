Фасады корпуса Третьяковской галереи украсили репродукциями работ Васнецова и Шишкина

Директор департамента строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства» Наталья Зарубина рассказала о работах над фасадами нового корпуса Третьяковской галереи.

«По фасадам с репродукцией картин остались ещё небольшие работы — облицовочные. На днях снимем строительные леса над главным входом — на углу Кадашевской набережной и Лаврушенского переулка», — рассказала Зарубина kp.ru.

Отмечается, что на фасадах здания уже можно увидеть репродукции картин «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Неизвестная» Ивана Крамского, «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля.

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