Фасады корпуса Третьяковской галереи украсили репродукциями работ Васнецова и Шишкина
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
«По фасадам с репродукцией картин остались ещё небольшие работы — облицовочные. На днях снимем строительные леса над главным входом — на углу Кадашевской набережной и Лаврушенского переулка», — рассказала Зарубина kp.ru.
Отмечается, что на фасадах здания уже можно увидеть репродукции картин «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Неизвестная» Ивана Крамского, «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля.
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