Башмет высказался о победе проекта «Путь Чайковского» в конкурсе фонда культурных инициатив

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации Юрий Башмет рассказал о своих эмоциях после победы проекта «Путь Чайковского» в грантовом проекте Президентского фонда культурных инициатив.

«Очень рад победе нашего проекта. Пётр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки… Музыку Чайковского невозможно запретить, она уникальным образом находит отклик в сердцах людей в любой стране мира», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Также артист заявил, что важно помнить великое культурное наследие России.

«Уверен, что проект, который будет реализован этим летом в Клину, в месте, исторически связанном с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, где на протяжении многих лет мы развиваем очень важный, очень нужный и востребованный людьми проект Фестиваля Чайковского, пройдёт очень ярко и заметно», — заключил Башмет.

Ранее «Взгляд» сообщил, что в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.