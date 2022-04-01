Башмет высказался о победе проекта «Путь Чайковского» в конкурсе фонда культурных инициатив
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Очень рад победе нашего проекта. Пётр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки… Музыку Чайковского невозможно запретить, она уникальным образом находит отклик в сердцах людей в любой стране мира», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Также артист заявил, что важно помнить великое культурное наследие России.
«Уверен, что проект, который будет реализован этим летом в Клину, в месте, исторически связанном с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, где на протяжении многих лет мы развиваем очень важный, очень нужный и востребованный людьми проект Фестиваля Чайковского, пройдёт очень ярко и заметно», — заключил Башмет.
Ранее «Взгляд» сообщил, что в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.