Фестиваль «Владивостокские сезоны» пройдёт параллельно с ВЭФ-2022
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росконгресс.
В рамках фестиваля во Владивостоке проведут выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть мероприятий состоится на площадке выставки регионов ДФО «Улица Дальнего Востока» на Русском острове.
«Культурная программа всегда сопровождает деловые мероприятия форума, однако в этому году мы впервые организуем полноценный фестиваль «Владивостокские сезоны». Развивая дискуссию о настоящем и будущем Дальнего Востока в культурном поле, мы продолжаем разговор о глобальной, объединяющей роли культуры и культурных ценностей. Уверен, что идеи единения и просвещения, особенно востребованные в непростые времена, будут услышаны всеми участниками и гостями форума», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Ранее «Янтарный край» сообщал об открытии в областной филармонии в Калининграде юбилейного, 30-го, фестиваля «Музыкальная весна».