Фестиваль «Владивостокские сезоны» пройдёт параллельно с ВЭФ-2022

В дни проведения VII Восточного экономического форума во Владивостоке организуют фестиваль «Владивостокские сезоны». Культурный марафон с 5 по 8 сентября объединит десятки мероприятий, напомнив о гуманитарной роли искусства и культуры.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росконгресс.

В рамках фестиваля во Владивостоке проведут выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть мероприятий состоится на площадке выставки регионов ДФО «Улица Дальнего Востока» на Русском острове.

«Культурная программа всегда сопровождает деловые мероприятия форума, однако в этому году мы впервые организуем полноценный фестиваль «Владивостокские сезоны». Развивая дискуссию о настоящем и будущем Дальнего Востока в культурном поле, мы продолжаем разговор о глобальной, объединяющей роли культуры и культурных ценностей. Уверен, что идеи единения и просвещения, особенно востребованные в непростые времена, будут услышаны всеми участниками и гостями форума», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Ранее «Янтарный край» сообщал об открытии в областной филармонии в Калининграде юбилейного, 30-го, фестиваля «Музыкальная весна».