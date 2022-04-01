Фестиваль «Владивостокские сезоны» пройдёт параллельно с ВЭФ-2022

Короткая ссылка
В дни проведения VII Восточного экономического форума во Владивостоке организуют фестиваль «Владивостокские сезоны». Культурный марафон с 5 по 8 сентября объединит десятки мероприятий, напомнив о гуманитарной роли искусства и культуры.
Фестиваль «Владивостокские сезоны» пройдёт параллельно с ВЭФ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Xiào Yáng Mù Jin / EyeEm

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росконгресс.

В рамках фестиваля во Владивостоке проведут выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть мероприятий состоится на площадке выставки регионов ДФО «Улица Дальнего Востока» на Русском острове.

«Культурная программа всегда сопровождает деловые мероприятия форума, однако в этому году мы впервые организуем полноценный фестиваль «Владивостокские сезоны». Развивая дискуссию о настоящем и будущем Дальнего Востока в культурном поле, мы продолжаем разговор о глобальной, объединяющей роли культуры и культурных ценностей. Уверен, что идеи единения и просвещения, особенно востребованные в непростые времена, будут услышаны всеми участниками и гостями форума», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Ранее «Янтарный край» сообщал об открытии в областной филармонии в Калининграде юбилейного, 30-го, фестиваля «Музыкальная весна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить