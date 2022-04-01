Внучка Чуковского поделилась воспоминаниями о праздновании дня рождения писателя

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Наталья Костюкова, внучка писателя и поэта Корнея Чуковского, рассказала, как проходило празднование дня рождения литератора.
Внучка Чуковского поделилась воспоминаниями о праздновании дня рождения писателя
  • РИА Новости
  • © Михаил Озерский

«Моё детство пришлось на 30-е годы. Ленинград, карточки, холод, печное отопление. Мы собирались всей семьёй у него в квартире в Манежном переулке. Никаких посторонних гостей не было. Обычно мы, дети, готовили подарки, и они обязательно должны были быть самодельными. Мы что-то лепили, рисовали», — сказала Костюкова в беседе с  «Российской газетой».

В то же время взрослые дарили Чуковскому что-то полезное.

«Например, мама  покупала ему целый пакет почтовых конвертов, зная, что ему приходится писать огромное количество писем. Дарили шарфы, перчатки. Недорогие, но нужные вещи», — заключила Костюкова.

Ранее писатель, телеведущий, театральный режиссёр Андрей Максимов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своей книге «Соль неба».

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