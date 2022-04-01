На Кубани ожидаются дождливые выходные с сильным ветром

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что на выходных, 2—3 апреля, в крае пройдут дожди.

Как пишет портал «Юга.ру», с вечера 1 апреля Кубань окажется под влиянием фронтальных разделов, которые движутся из центральной России.

В отдельных районах края ожидаются сильные ливни с грозой. Ветер южный 6—11 м/с, местами порывы 15—20 м/с, в отдельных районах 20—25 м/с.

Температура воздуха 2 апреля ночью по краю составит +12...+17 °С, 3 апреля — +8...+13 °С. Днём в субботу будет +22...+27 °, в воскресенье — +17...+22 °С.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.