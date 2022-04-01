На Кубани ожидаются дождливые выходные с сильным ветром

Короткая ссылка
Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что на выходных, 2—3 апреля, в крае пройдут дожди.
На Кубани ожидаются дождливые выходные с сильным ветром
  • РИА Новости

Как пишет портал «Юга.ру», с вечера 1 апреля Кубань окажется под влиянием фронтальных разделов, которые движутся из центральной России.

В отдельных районах края ожидаются сильные ливни с грозой. Ветер южный 6—11 м/с, местами порывы 15—20 м/с, в отдельных районах 20—25 м/с.

Температура воздуха 2 апреля ночью по краю составит +12...+17 °С, 3 апреля — +8...+13 °С. Днём в субботу будет +22...+27 °, в воскресенье — +17...+22 °С.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить