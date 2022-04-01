Надгробие на могиле Николая Гоголя в Москве отреставрируют

Короткая ссылка
На могиле писателя Николая Гоголя на Новодевичьем кладбище в Москве будет отреставрирован надгробный памятник.
Надгробие на могиле Николая Гоголя в Москве отреставрируют
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В ближайшее время планируется начать реставрацию исторического надгробного сооружения на могиле Николая Васильевича Гоголя, которая расположена на Новодевичьем кладбище... Это будут комплексные реставрационные работы. Специалистам предстоит полностью привести в порядок надгробие, ограду и площадку перед ним», — цитирует НТВ главу столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Соответствующие работы включают демонтаж старого креста и изготовление нового из стали. Также будут приведены в порядок поверхности камня-голгофы, саркофага и гранитные плиты.

Могила Гоголя имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле писателя Фёдора Достоевского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить