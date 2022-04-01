Надгробие на могиле Николая Гоголя в Москве отреставрируют
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«В ближайшее время планируется начать реставрацию исторического надгробного сооружения на могиле Николая Васильевича Гоголя, которая расположена на Новодевичьем кладбище... Это будут комплексные реставрационные работы. Специалистам предстоит полностью привести в порядок надгробие, ограду и площадку перед ним», — цитирует НТВ главу столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Соответствующие работы включают демонтаж старого креста и изготовление нового из стали. Также будут приведены в порядок поверхности камня-голгофы, саркофага и гранитные плиты.
Могила Гоголя имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле писателя Фёдора Достоевского.