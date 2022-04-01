Надгробие на могиле Николая Гоголя в Москве отреставрируют

На могиле писателя Николая Гоголя на Новодевичьем кладбище в Москве будет отреставрирован надгробный памятник.

«В ближайшее время планируется начать реставрацию исторического надгробного сооружения на могиле Николая Васильевича Гоголя, которая расположена на Новодевичьем кладбище... Это будут комплексные реставрационные работы. Специалистам предстоит полностью привести в порядок надгробие, ограду и площадку перед ним», — цитирует НТВ главу столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Соответствующие работы включают демонтаж старого креста и изготовление нового из стали. Также будут приведены в порядок поверхности камня-голгофы, саркофага и гранитные плиты.

Могила Гоголя имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле писателя Фёдора Достоевского.