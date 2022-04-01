В Петербурге начался посвящённый Чуковскому фестиваль писателей

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В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся фестиваль писателей «Текст в контексте». Праздник посвящён 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.
В Петербурге начался посвящённый Чуковскому фестиваль писателей
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Мероприятие проводится по инициативе Государственного литературного музея «ХХ век», пишет «Петербургский дневник».

«Мы хотим показать Чуковского не только как всем известного автора детских стихов. Он публицист, журналист, литературный критик, переводчик и литературовед», — рассказала директор учреждения Марина Линович.

Ежегодный фестиваль «Текст в контексте» посвящён знаменитым писателям ХХ века.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад» состоится в 18 городских округах Московской области в период с 1 по 21 апреля.

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