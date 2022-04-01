В Петербурге начался посвящённый Чуковскому фестиваль писателей

В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся фестиваль писателей «Текст в контексте». Праздник посвящён 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.

Мероприятие проводится по инициативе Государственного литературного музея «ХХ век», пишет «Петербургский дневник».

«Мы хотим показать Чуковского не только как всем известного автора детских стихов. Он публицист, журналист, литературный критик, переводчик и литературовед», — рассказала директор учреждения Марина Линович.

Ежегодный фестиваль «Текст в контексте» посвящён знаменитым писателям ХХ века.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад» состоится в 18 городских округах Московской области в период с 1 по 21 апреля.