В Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Республике Крым на 1— 4 апреля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1, 2, 3 апреля, ночью 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного, с переходом 4 апреля на северо-западный, ветра 15—20 м/с, порывы 25—30 м/с… Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива», — сказано в сообщении.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в четверг, 31 марта, ожидается усиление ветра до 19 м/с.