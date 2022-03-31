Фестиваль анимационных фильмов пройдёт в Подмосковье в апреле
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.
На фестивале покажут новейшие отечественные мультфильмы — номинанты и призёры 10-й Всероссийской акции «Открытая премьера» и 27-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
Всего организаторы покажут более 50 мультфильмов.
Ранее режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», в беседе с НСН выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».