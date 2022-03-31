В Москве отреставрируют надгробие на могиле Корнея Чуковского

Надгробный памятник на могиле русского поэта Корнея Чуковского на Переделкинском кладбище отреставрируют. Соответствующие работы планируют провести в 2023 году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время разрабатывается проект реставрационных работ.

«Специалисты продолжают разрабатывать проекты по реставрации захоронений, которые запланировано привести в порядок в будущем. Среди них могила Корнея Ивановича Чуковского. Его роль в развитии отечественной литературы сложно переоценить», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в целом в 2022 году в Москве отреставрируют более 70 архитектурно-художественных надгробий.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.