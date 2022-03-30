В Тюменской области ожидается усиление ветра до 19 м/с

В Тюменской области в четверг, 31 марта, ожидается усиление ветра до 19 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На юге региона ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки, в отдельных районах возможны отложения мокрого снега.

Ветер юго-западный 8—13 м/с, порывы до 15—19 м/с. Температура воздуха -1...-6 ˚С.

Днём также ожидается снег, ветер 8—13 м/с. Температура воздуха — до +4 ˚С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в Московском регионе 1 апреля.