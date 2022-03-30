В Челябинской области ожидаются метели 30 марта

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По прогнозу синоптиков, в Челябинской области в среду, 30 марта, ожидаются сильные метели, что может создать серьёзные проблемы на дорогах.
В Челябинской области ожидаются метели 30 марта
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, 30 марта в отдельных районах области возможны метели, мокрый снег и налипание его на провода. Порывы ветра будут достигать 25 м/с, на дорогах образуется сильная гололедица», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице ожидается весенняя погода.

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