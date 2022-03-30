Метеоролог Шувалов рассказал, когда на Урале установится тёплая погода

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Метеоролог, руководитель прогностического центра Meteo Александр Шувалов рассказал, что в воскресенье, 3 апреля, весна вернётся на Урал и в Поволжье.
Метеоролог Шувалов рассказал, когда на Урале установится тёплая погода
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Тепло, которое сейчас простирается на юге России, будет достаточно быстро и резко вытеснено, как, например, в Белгороде и Курске, где с 2 до 4 апреля температура понизится с +20 °С до нуля и пойдёт снег, дальше направится на восток и северо-восток. В воскресенье, 3 апреля, в Уфе воздух прогреется до +10 °С, в Екатеринбурге и Челябинске — до +11…+13 °С. 4 апреля в Екатеринбурге ожидаем +13…+14 °С, в Уфе — +16 °С, в Челябинске — +15…+17 °С, и никаких осадков. То есть нужно готовиться к тому, что на улицах Екатеринбурга вовсю зажурчат ручьи», — подчеркнул Шувалов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается весенняя погода.

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