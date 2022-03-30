Забег «Апрель» пройдёт в Москве 3 апреля

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Забег «Апрель» состоится в Москве 3 апреля. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км.
Забег «Апрель» пройдёт в Москве 3 апреля
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Как рассказали в пресс-службе столичного бегового сообщества, мероприятие откроет сезон шоссейных забегов в Москве.

«Принять участие в забеге смогут все желающие старше 14 лет. Уровень подготовки — не главное. Быстрая и плоская трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов, а дистанция 5 км подойдёт даже тем, кто только начинает своё знакомство с бегом», — отметили организаторы.

Маршрут пройдёт вокруг «Лужников» — по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

На финише будут вручать памятные значки. Первых трёх лидеров среди мужчин и женщин ждут подарки от организаторов и партнёров.

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