Забег «Апрель» пройдёт в Москве 3 апреля
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Как рассказали в пресс-службе столичного бегового сообщества, мероприятие откроет сезон шоссейных забегов в Москве.
«Принять участие в забеге смогут все желающие старше 14 лет. Уровень подготовки — не главное. Быстрая и плоская трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов, а дистанция 5 км подойдёт даже тем, кто только начинает своё знакомство с бегом», — отметили организаторы.
Маршрут пройдёт вокруг «Лужников» — по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
На финише будут вручать памятные значки. Первых трёх лидеров среди мужчин и женщин ждут подарки от организаторов и партнёров.