В Московском зоопарке родился детёныш капуцина плаксы
- АГН «Москва»
- © пресс-служба Московского зоопарка
Этот вид животных занесён в Международную Красную книгу, передаёт НТВ.
«Капуцины плаксы, или траурные капуцины, получили столь невесёлое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребёнка. На самом же деле, эти зверьки грустить не любят: они очень активны, любопытны и общительны», — рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.
Как отмечается, теперь в зоопарке живут шесть особей данного вида.
Ранее учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с ФАН выразил своё мнение о приметах в День сурка.