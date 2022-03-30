В Московском зоопарке родился детёныш капуцина плаксы

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В Московском зоопарке появился на свет детёныш редкого вида обезьян — капуцина плаксы.
В Московском зоопарке родился детёныш капуцина плаксы
  • АГН «Москва»
  • © пресс-служба Московского зоопарка

Этот вид животных занесён в Международную Красную книгу, передаёт НТВ.

«Капуцины плаксы, или траурные капуцины, получили столь невесёлое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребёнка. На самом же деле, эти зверьки грустить не любят: они очень активны, любопытны и общительны», — рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Как отмечается, теперь в зоопарке живут шесть особей данного вида.

Ранее учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с ФАН выразил своё мнение о приметах в День сурка.

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