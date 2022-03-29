Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Свердловской области

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В Свердловской области 30 марта ожидается ухудшение погоды.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 30 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — заявили в ведомстве.

Также возможна гололедица.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре рекомендуется плотно закрыть окна и двери. На улице во время непогоды нежелательно приближаться к плохо закреплённым конструкциям, а также к деревьям и водоёмам.

Ранее «Невские новости» сообщали, что ночью 30 марта в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность и температура воздуха до -16 °C.

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