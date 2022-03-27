Режиссёр Дурова рассказала об особенностях постановок комедий в разных странах

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Режиссёр Тереза Дурова, народная артистка России, рассказала об особенностях постановок комедий в разных странах.
Режиссёр Дурова рассказала об особенностях постановок комедий в разных странах
  • РИА Новости

«У каждого опыт свой. Мой следующий: я ставлю спектакль в Москве, играю его. Когда мне нужно отвезти постановку в Германию, то мне требуется её переделать. Потому что какие-то энергетические и ментальные точки у зрителей там находятся в другом месте. Скорость немножко другая, эмоциональное восприятие иное, публика отличается», — рассказала Дурова в беседе с «Радио 1».

По её словам, комедийные произведения в театре нужно ставить «с секундомером».

«У неё очень короткий рычаг, и я не могу зрителям дать возможность посмеяться, а потом оставить их на время в покое. Если я в ближайшие минуты не дам им опять ту же волну, их внимание уйдёт и будет потеряно», — пояснила Дурова.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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