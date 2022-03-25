В Москве 25 марта наградят лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов

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В Большом зале Московской консерватории 25 марта состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура-2022».
В Москве 25 марта наградят лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов
  • Gettyimages.ru
  • © Sucek

Об этом сообщает Life.ru.

На конкурс подали более 800 заявок из 63 регионов страны. На читках прозвучали произведения молодых композиторов из Татарстана, Башкирии, Сибири, Дальнего Востока и других регионов.

В состав экспертного жюри вошли более 50 выдающихся заслуженных композиторов и деятелей культуры Российской Федерации. Среди них Юрий Башмет, Максим Дунаевский, Игорь Бутман, Михаил Грановский, Вера Таривердиева, Лев Конторович, Иван Цыбин, Виктор Плешак и другие.

Отмечается, что конкурс проводится Международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда президентских грантов, в партнёрстве с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России.

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

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