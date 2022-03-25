В Приморье предупредили о возможных подтоплениях в апреле — мае

Гидрологи «Примгидромета» прогнозируют, что весной 2022 года в Приморском крае вскрытие рек ожидается раньше средних многолетних значений на два — десять дней и в сроки, близкие к прошлогодним. Уровень половодья также будет преимущественно выше средних значений.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На основании сложившихся гидрометеорологических условий вскрытие рек южной половины края пройдёт в период 27—31 марта, основной процесс вскрытия рек Приморья ото льда ожидается в период 1—8 апреля.

Прохождение максимальных уровней половодья на реках Приморья ожидается во второй половине апреля — начале мая. Весенний подъём уровня воды в верховьях рек составит 0,9—1,4 м, в среднем и нижнем течении рек — 1,4—3,5 м.

Специалисты уточнили, что при прохождении максимальных уровней ожидается выход воды из низких берегов рек бассейнов Уссури и озера Ханка, возможны подтопления хозяйственных объектов, расположенных в пониженных местах.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе прошли учения по ликвидации последствий половодья.