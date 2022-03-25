В Подмосковье водителей предупредили об усилении ветра до 23 м/с в воскресенье
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Об этом сообщает «Радио 1».
«В субботу будет довольно тепло, местами до +9 °C, а в воскресенье из-за холодного атмосферного фронта температура снизится до минусовых отметок, ожидается снег и, возможно, метель с ухудшением видимости, а также сильный штормовой ветер с порывами до 23 м/с», — заявили в ведомстве.
На дорогах может образоваться гололедица.
Автомобилистам посоветовали повременить с заменой зимней резины на летнюю.
Также водителей призвали соблюдать правила дорожного движения.
Ранее URA.RU сообщало, что в пятницу, 25 марта, в Челябинской области прогнозируются снегопады и метели.