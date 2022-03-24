В ХМАО ожидаются метель и усиление ветра
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Днём 25 марта по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: местами сильный снег, метель, в большинстве районов сильный ветер порывами 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.
На дорогах возможны снежные заносы.
Ранее метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России.