В ХМАО ожидаются метель и усиление ветра

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 25 марта, ожидаются метель и усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Днём 25 марта по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: местами сильный снег, метель, в большинстве районов сильный ветер порывами 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

На дорогах возможны снежные заносы.

Ранее метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России.