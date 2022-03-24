Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области

В пятницу, 25 марта, в Челябинской области прогнозируются снегопады и метели.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

«Ожидаются снег, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, кровли и остекления зданий», — отмечается в сообщении.

По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, особо сильная гололедица возможна в горных районах.

Ранее метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России.