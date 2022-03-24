Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области

Короткая ссылка
В пятницу, 25 марта, в Челябинской области прогнозируются снегопады и метели.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Челябинской области
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

«Ожидаются снег, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукреплённых конструкций, кровли и остекления зданий», — отмечается в сообщении.

По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, особо сильная гололедица возможна в горных районах.

Ранее метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить