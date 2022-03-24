Актриса Ольга Сирото рассказала о реакции артистов на звонящий в зале телефон  

Актриса Тамбовского драматического театра, дипломант и лауреат всероссийских театральных фестивалей Ольга Сирото рассказала, как актёры реагируют, если во время спектакля в зрительном зале звонит мобильный телефон.

Об этом она рассказала в беседе с «Тамбовским курьером».

«Это самая болезненная проблема любого театра в современном мире. На самом деле никаких мыслей в этот момент может не возникнуть, потому что внимание актёра сосредоточено только на партнёре и ситуации на сцене. Особенно если она требует эмоционального включения. Другое дело, если это, например, комедия, где, по замыслу режиссёра, ты имеешь право общаться со зрительным залом и посылать, как мы говорим, «апарты», то есть реплики, в зрительный зал. Здесь даже можно сымпровизировать и акцентировать внимание на этой ситуации таким образом, что зритель неудобно себя почувствует», — сказала актриса.

Однако, по её мнению, вступать в конфликт со зрительным залом из-за телефона не стоит. Эта ситуация некатастрофична, хотя и нежелательна.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.