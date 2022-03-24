Николай Расторгуев прокомментировал включение в список нежелательных лиц в Латвии

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как относится к внесению своей фамилии в список лиц, въезд которым в Латвию запрещён.
Николай Расторгуев прокомментировал включение в список нежелательных лиц в Латвии
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Если бы я собрался куда-то за границу, то Латвия рассматривалась бы мной в самую последнюю очередь, если бы вообще рассматривалась», ― сказал исполнитель в беседе с ФАН.

При этом певец признался, что его огорчает культура отмены, которая обрушилась на российских соотечественников за рубежом.

«Я отношусь к этому крайне отрицательно, это беспредел, так нельзя», ― добавил Расторгуев.

Ранее в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

Как сообщает Newinform, среди них режиссёр Никита Михалков, а также актёр Владимир Машков и певицы Наталья Подольская, Виктория Дайнеко.

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