Николай Расторгуев прокомментировал включение в список нежелательных лиц в Латвии
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Если бы я собрался куда-то за границу, то Латвия рассматривалась бы мной в самую последнюю очередь, если бы вообще рассматривалась», ― сказал исполнитель в беседе с ФАН.
При этом певец признался, что его огорчает культура отмены, которая обрушилась на российских соотечественников за рубежом.
«Я отношусь к этому крайне отрицательно, это беспредел, так нельзя», ― добавил Расторгуев.
Ранее в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.
Как сообщает Newinform, среди них режиссёр Никита Михалков, а также актёр Владимир Машков и певицы Наталья Подольская, Виктория Дайнеко.