Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» состоится в апреле

Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» пройдёт с 16 по 22 апреля на портале «Узнай Москву».

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Он предполагает 20 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях», — говорится в сообщении.

Диктант приурочен ко Дню исторического и культурного наследия.

«С 2020 года в диктантах «Московский код» приняли участие свыше 11 тыс. человек», — уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 21 февраля состоялся этнографический диктант.