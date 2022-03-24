Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» состоится в апреле

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Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» пройдёт с 16 по 22 апреля на портале «Узнай Москву».
Краеведческий онлайн-диктант «Московский код» состоится в апреле
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Он предполагает 20 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях», — говорится в сообщении.

Диктант приурочен ко Дню исторического и культурного наследия.

«С 2020 года в диктантах «Московский код» приняли участие свыше 11 тыс. человек», — уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 21 февраля состоялся этнографический диктант.

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