Метеоролог Леус посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России

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Метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России.
Метеоролог Леус посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Одежду на холодное время года и зимнюю резину на автомобилях пока оставьте. Похолодание начнётся в пятницу», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, днём 25 марта температура опустится до +4...+9 ˚С, будет облачно, местами слабые дожди. Плавное похолодание продолжится в субботу.

«А в воскресенье температура упадёт до 0...-5 ˚С, начнутся кратковременные снежные заряды, гололедица. Центральную часть России ждёт резкое возвращение зимы», — добавил Леус.

Со своей стороны, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что шины на автомобилях менять ещё рано.

«27 марта, согласно климатическим значениям, должна наступить климатическая весна. В этот раз она бахнет по нам настоящей зимней погодой. Похолодание будет не таким долгим, несколько дней. Будет дождливая суббота, резкое понижение температуры приведёт к образованию в ночь на воскресенье к гололедице на дорогах», — пояснил он.

По его словам, шины лучше менять с наступлением второй пятидневки апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода.

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