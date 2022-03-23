Актёр Лысенков рассказал, как получил роль в фильме «Многоэтажка»

Актёр Дмитрий Лысенков рассказал, как попал в фильм «Многоэтажка» Антона Маслова, где сыграл странного любителя животных, который держит дома леопарда.

«Мы знакомы с режиссёром ещё со времён работы над сериалом «ИП Пирогова». С тех пор Антон Маслов не снял ни одной картины без меня. Сейчас снова в планах совместное кино. А в «Многоэтажку», полагаю, он взял меня за некую неоднозначность фактуры, а не из-за моей любви к животным», — заявил Лысенков в беседе с газетой «Известия».

Лента рассказывает об одиночестве в большом городе, когда взрослые не понимают своих детей-подростков. Сам Лысенков отметил, что у него этот возрастной период прошёл нормально.

Ранее актриса Анна Андрусенко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Краш», в котором сыграла одну из главных ролей.